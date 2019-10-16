Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.

16.10.2019 12:45
Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor. 

SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Mayınları etkisiz hale getiren asker

-Detaylar


Kaynak: DHA
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