Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
16.10.2019 12:45
Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.
Görüntü Dökümü
-----------------------------Mayınları etkisiz hale getiren asker
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Kaynak: DHA