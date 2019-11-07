Rasulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek

07.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:25

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Rasulayn Hastanesinde eksikler ve yapılacak tadilatların belirlendiğini, hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirileceğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izlerinin silinerek hayatın normale döndüğü aktarıldı. Bakanlık, teröristler tarafından tahrip edilen ve terör saldırıları için kullanılan Rasulayn Hastanesinde yapılan incelemeler sonucunda zarar gören hastanede eksikler ve yapılacak tadilatların belirlendiğini ve hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirileceğini açıkladı. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izleri silinerek hayat normale dönüyor. Terör baskısı üzerlerinden kalkan sivil halk işine gücüne dönerken, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği hastane, su ve elektrik tesisleri de tadilatlar sonrası yeniden kullanılır hale getirilecek. Bunun için Mehmetçiklerimiz ve devletin ilgili kurumları tarafından yerinde inceleme ve araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Rasulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği hastanede eksikler ve yapılacak tadilatlar belirlendi. Hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirilmesi planlandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA