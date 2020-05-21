Rasulayn Hastanesi bölge halkına şifa dağıtmaya devam ediyor Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde hizmet veren hastane bölge halkının umudu oldu.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde hizmet veren hastane bölge halkının umudu oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Rasulayn Hastanesi, poliklinik hizmetlerinin yanında, yataklı tedavi, yenidoğan servisi ve genel cerrahi servisleriyle bölge insanına hizmet veriyor.

Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin hizmet verdiği hastanede, Türkiye'den giden doktorlar da bölge insanına şifa dağıtmaya devam ediyor.

Türkiye'nin bölgede kontrolü ele geçirmesinden sonra her alanda hayatlarının değiştiğini ifade eden Rasulayn halkı, hastanelerinin modern hale getirilmesinde başta Vali Abdullah Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere ve Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA