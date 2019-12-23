: Rasulayn halkından Türk devletine teşekkür

23.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:11

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, Türk devletine teşekkür etti.

Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, "Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda" diyerek teşekkür ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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