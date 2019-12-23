Rasulayn halkından Türk devletine teşekkür
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Rasulayn halkından Türk devletine teşekkür

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, Türk devletine teşekkür etti.

23.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:55
Rasulayn halkından Türk devletine teşekkür

'nin Rasulayn ilçesinde terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, Türk devletine teşekkür etti.


Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, "Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda" diyerek teşekkür ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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