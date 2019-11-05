Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı

Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

05.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:28
Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımına devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Bizim mücadelemiz, yalnızca teröristlerle." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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