Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi

Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi

Rasulayn'dan ayrılan terör örgütü PKK/YPG bölgede bulunan bir okulu mayınlarla patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

01.11.2019 11:56
Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi

Rasulayn'dan ayrılan terör örgütü PKK/YPG bölgede bulunan bir okulu mayınlarla patlatarak kullanılamaz hale getirdi.


Suriye'nin Rasulayn ilçesine bağlı El Mubarkiya köyünden çekilen terör örgütü PKK/YPG, bölgeden ayrılırken bir okulu kullanılamaz hale getirdi. Okulun her tarafına mayın yerleştiren teröristler, bölgeden ayrılırken okulu mayınlarla patlattı. Okulda büyük hasar meydana gelirken, Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin mayın döşedikleri alanları temizliyor. - RASULAYN

Kaynak: İHA
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