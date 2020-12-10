Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
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Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi

10.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:48

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Sariye ve Adem Anar çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Bekar olduğu belirtilen şehidin evine ve ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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