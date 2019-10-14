Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildiBarış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPGPKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.
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Suriye, (DHA)-