Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
14.10.2019 15:32
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPG/PKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.
Kaynak: DHA