Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

14.10.2019 14:49
Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi. 

Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPG/PKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı. 

Görüntü Dökümü

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-Tünellerden görüntüler

-Detaylar


Kaynak: DHA
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