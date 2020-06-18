Rasulayn'da yapımı tamamlanan hizmet binaları açıldı
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Rasulayn'da yapımı tamamlanan hizmet binaları açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdi.

18.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:22

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Yapımı tamamlanan Rasulayn Mahalli Meclisi binasının dolaşan Erin, meclis üyeleriyle görüşerek binanın açılışını gerçekleştirdi.

Vali Erin, daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlanan ve bölge insanına yönelik okuma-yazma, dikiş nakış, kuaförlük ve Türkçe kursu gibi çeşitli eğitimlerin verileceği Rasulayn Halk Eğitim Merkezine geçti.

Buradaki kursiyerlerle bir süre görüşen Vali Erin, daha sonra kentteki araçların kayıtlarının gerçekleştirildiği Rasulayn Trafik Tescil Büro Amirliğine geçti. Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak gerçekleştirilen kayıt sistemini ve plaka basım düzenini inceledi.

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından burada yaşayan insanların sıkıntılarını gidermek için Türkiye'deki bütün kurumların önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Terör örgütü PKK/PYD'nin burada yaşayan insanların üzerine baskı uygulayarak onların hayatını yaşanmaz bir noktaya getirdiğini aktaran Erin, "Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yoğun bir şekilde insanlar evlerine dönmeye başladı. Ticaret ve diğer sosyal hayat yavaş yavaş canlanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, harekattan sonra burada yaşayan insanları Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık ve onları hem rehberlik etmeye ve diğer konularda yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

Vali Erin, elektrik, su ve altyapı gibi çalışların da yapıldığını anımsatarak bölge insanı için büyük gayretler sarf edildiğini kaydetti.

"Gençlerimiz buralarda eğitim görecek"

Terör örgütünün bölgedeki birçok binayı kullanılamaz hale getirerek bölgeden ayrıldığını hatırlatan Erin, şöyle devam etti:

"Mahalli Meclis binamız arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonrası hizmet binasını Rasulayn'a kavuşturduk. Bunun yanında PKK tarafından tahrip edilmiş olan binayı da onararak Halk Eğitim Merkezi haline getirdik. Rasulaynlı kadınlarımız ve gençlerimiz buralarda eğitim görecek. Pandemi sürecinde de oradaki genç kızlarımız maske üretimi yaptı. 30 bine kadar yapılan maske de buradaki insanlara dağıtıldı. Önümüzdeki günlerde buradaki kursları ve katılımcı sayısını da arttırmak suretiyle oralarda yetişmelerini sağlayacağız."

"Nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına yeni kimlikleri verildi"

Vali Erin, Rasulayn'da yaşayanların kimliklerine kazandırılması için yapılan çalışmanın verimli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bölgede 80 binin üzerinde kişinin yaşadığını ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına yeni kimlik kartları düzenlenerek kendilerine teslim edildi. Buradaki araçların tamamının kontrol altına alınması, tescili ve kaydıyla ilgili hizmet sunacak trafik birimimizin açılışını da gerçekleştirdik. Plaka basımları 10-15 gün öncesinde başladı. İnşallah kısa süre içerisinde Rasulayn'da yaşayan vatandaşlarımızın plaklarını da teslim etmek suretiyle daha kontrollü bir hayatın sürmesine katkı sunmuş olacağız."

Rasulayn'da yapımı tamamlanan hizmet binaları açıldı

Kaynak: AA

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