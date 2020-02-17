Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi
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Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:45
Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi

, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA
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