Rasulayn'da Türk Kızılay ve AFAD'dan ihtiyaç sahibi 130 aileye insani yardım

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede ihtiyaç sahibi 130 aileye gıda yardımında bulundu.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede ihtiyaç sahibi 130 aileye gıda yardımında bulundu.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Rezeyze, Sivrekliyye, İvamiyye, Meddin, Advan, Hırbıt El Kebiş ve Hırbıt Ifraa köylerinde Rasulayn sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından tespiti yapılan 780 sivilden oluşan 130 aileye gıda kolisi dağıttı.

Gıda kolisi yardımına ek olarak 260 paket nohut ve 130 paket çocuk bezinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.

Türk Kızılay ve AFAD, İdlib ilinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa