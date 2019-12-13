Rasulayn'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
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Rasulayn'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir menfez içinde tuzaklanmış patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

13.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00
Rasulayn'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir menfez içinde tuzaklanmış patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiğin mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ettiği belirtildi.

Son olarak Rasulayn'da bir menfez içerisine uzaktan kumandalı olarak tuzaklanmış halde bulunan ve 12 kilogramlık iki mutfak tüpü kullanılarak yapılan patlayıcının, kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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