Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü
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Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü
05.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:09

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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