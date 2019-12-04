Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.
Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.