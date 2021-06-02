Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası başladı
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Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası başladı

Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, askeri ve sivil kuruluşların katılımıyla "Ülkemiz Daha Güzel" adı verilen temizlik haftası kampanyası başlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, askeri ve sivil kuruluşların katılımıyla "Ülkemiz Daha Güzel" adı verilen temizlik haftası kampanyası başlatıldı.

Temizlik kampanyasına, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 100 kişi katıldı.

Rasulayn Gönüllü Gençleri timinden Nevvara Meri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşta zarar gören ve örgütün tahribatına maruz kalan sokak ve park gibi yerlerin temizlenmesi amacıyla "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Meri, aynı zamanda halka temizliğinin önemini anlatmak için ilçenin bütün sokaklarında broşür dağıtıldığını belirtti.

Rasulayn Yerel Meclis Belediye Hizmetleri Müdürü Hüseyin Raad, bir hafta sürecek kampanyaya Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn Gümrük Kapısı çalışanları ve gönüllülerin katıldığını aktardı.

Raad, temizlik çalışmalarının sokak, park, cami, okul ve ilçenin tüm mahallelerini kapsayacağını söyledi.

Rasulayn Gümrük Kapısı Müdür Yardımcısı Mahmut Şeyh Musa, ilçede hayatın normale dönmesi kapsamında yerel meclisin düzenlediği temizlik haftasına katılım sağladığını ifade etti.

Şeyh Musa, kampanyanın başarılı olması ve ilçenin daha iyi bir seviyeye gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı
Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı
Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı
Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen 'Ülkemiz Daha Güzel' kampanyası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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Rasulayn'da temizlik haftası kapsamında düzenlenen "Ülkemiz Daha Güzel" kampanyası başladı - Haberler
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