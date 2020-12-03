Rasulayn'da SMO komutanları, yerel meclis ve aşiretler bir araya geldi
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Rasulayn'da SMO komutanları, yerel meclis ve aşiretler bir araya geldi

03.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:09
Rasulayn'da SMO komutanları, yerel meclis ve aşiretler bir araya geldi

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde sivil ve askeri birimler, bölgedeki istikrar, hizmet ve kalkınma çalışmalarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde sivil ve askeri birimler, bölgedeki istikrar, hizmet ve kalkınma çalışmalarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Suriye'nin kuzeyinde Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılında Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları, aşiret ile kabile meclisi ve yerel meclis üyeleri bir araya gelerek, bölgenin kalkınma, istikrar ve hizmet çalışmalarını değerlendirdi.

Açılış konuşmasını yapan Şerabin aşireti lideri Halil Rzeyko, operasyon sırasında SMO'ya destek veren TSK'ya, Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti. Rzeyko, Rasulayn ilçesinin kurtarma operasyonunda şehit düşen SMO ve TSK askerleri için Fatiha okudu.

SMO bileşenlerinden Sultan Murat Genel İlişkiler Sorumlusu Ebu Ubeyda, Ceyşül İslam lider yardımcısı Ebu Kusay ve Askeri Polis Komutanı Avad Rahmun, bölgenin askeri ve güvenlik durumunu ele alan konuşma yaptı.

Avad Rahmun, bölgede haksızlığı uğrayan sivillerin haklarının iade edilmesi için askeri polis teşkilatı ve SMO'dan oluşan ortak bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri Yusuf ise en kısa zamanda Rasulayn ilçesinde yaşayan sivillere yönelik hizmet ve kalkınma amacıyla sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında projelerin yapılacağı sözünü verdi.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Aziz Ebu Hamze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplantıda bir yıl içerisinde bölgeye verilen hizmetler ve projeleri konuştuk. Önümüzdeki süreçte bölgenin çıkarları için olumlu adımların atılacağını ümit ediyoruz." dedi.

Aşiret ve Kabile Meclisi üyelerinden Abdullah Salem de toplantıda kamu hizmet projelerinin ele alındığını, gelecekte bölgenin kalkınması için durumun daha iyi olacağını söyledi.

Salem, geçmiş bir yıl tecrübesi ışığında yapılan hataların tekrarlanmaması için, bölgenin mevcut güvenli ortamının artırılması ve sivillerin bölgeye geri dönüşü için atılacak adımların konuşulduğunu belirtti.

Rasulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekatı'yla 12 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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