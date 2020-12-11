Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit yakınlarının tören alanına gelişi Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi Şehit naaşının getirilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve aileye...