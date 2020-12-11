Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)

11.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:18

Şehit yakınlarının tören alanına gelişi Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi Şehit naaşının getirilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve aileye...

Şehit yakınlarının tören alanına gelişi

Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi

Şehit naaşının getirilmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şehidin yakınlarına taziyede bulunması

Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi

Cenaze namazı için saf tutulması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınması

Cenazenin askerler tarafından götürülmesi

Şehit babasının araca bindirilmesi

Şehit babasının sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı. (2)

Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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