Son dakika haberleri... Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar törenle son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesi kapsamındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar (28) son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesi kapsamındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar (28) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Anar için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında jandarma personeli nöbet tuttu.

Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Sariye Anar'ı tören boyunca yalnız bırakmadı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürüldü.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı milletvekilleri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olmuş, 8 jandarma personeli de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ