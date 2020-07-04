Rasulayn'da nüfus müdürlüğü halka hizmet vermeyi sürdürüyor
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Rasulayn'da nüfus müdürlüğü halka hizmet vermeyi sürdürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezindeki nüfus müdürlüğü, bölge halkının kimlik ihtiyacını karşılıyor.

Rasulayn'da nüfus müdürlüğü halka hizmet vermeyi sürdürüyor
04.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:49

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezindeki nüfus müdürlüğü, bölge halkının kimlik ihtiyacını karşılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki nüfus müdürlüğünde, geri dönenler ve bölgede yaşayan halkın hareket kabiliyetini kolaylaştırmak amacıyla "tanıtım kartları" verme çalışması sürdürülüyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin (SUDKOM) destekleriyle Rasulayn Nüfus Müdürlüğünce verilen kartlarla, bölge nüfusunun kontrolü ve güvenlik zaafiyetinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Söz konusu kartlar, sadece Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde geçerli sayılacak.

Nüfus müdürlüğü görevlisi Ahmet Haccu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay önce açılan nüfus müdürlüğünde, belgesi olmayan bölge halkına kolaylık sağlayacak tanıtım kartları verildiğini söyledi.

Haccu, söz konusu süre içerisinde binlerce kişiye kart verdiklerini belirtti.

Bölgede hayatın normalleşmesi ve sivil halka daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını kaydeden Haccu, Rasulayn'da kimlik kartları olmayanları merkezlerine beklediklerini dile getirdi.

Haccu, halkın çoğunun kimlik veya herhangi resmi bir evrak sahibi olmadığını belirterek, "Halkın hareket kabiliyetini ve günlük hayatta işini kolaylaştırmak için nüfus müdürlüğü tanıtım kartı vermeye devam ediyor. Herhangi bir evrakla gelmesi durumunda kolay bir şeklide tanıtım kimliğini alabiliyor." dedi.

Rasulayn ilçesine bağlı Kattuf köyünden Alaa Ahmet de Rasulayn bölgesinde kolayca hareket edebilmesi için nüfus müdürlüğüne gelip tanıtım kart almaya çalıştığını dile getirdi.

Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn 12 Ekim 2019'da terörden arındırılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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