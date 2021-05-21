Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti
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Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan ve yaklaşık bir aydır elektrik kesintisi yapan Esad rejimi ve terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan ve yaklaşık bir aydır elektrik kesintisi yapan Esad rejimi ve terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

İlçe merkezinde toplanan halk, rejim ve terör örgütü aleyhine slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizlerle tepkisini gösterdi.

İlçede yaşayan Ahmed Adnen, gazetecilere Arapça, Rasulayn'da ciddi düzeyde elektrik ve su sorunu yaşadıklarını söyledi.

Adnen, ramazanı bile elektriksiz geçirdiklerini ifade etti.

Mahmud Halef de mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, "Elektrik yok, su yok. Ramazanda bile elektrik yoktu, su bulamadık içmek için. PKK elektriği kesti mi su ve elektrik bize gelmiyor." diye konuştu.

Süleyman Fadıl, Türkiye'den yardım beklediklerini anlatarak, "YPG'nin bize hükmetmesini istemiyoruz. Suriye'de ayrım olsun istemiyoruz. Çocuklar, hayvanlar öldü. Yerde ekin kalmadı. Elektrik, su yok. Hizmet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muammar Abu Ekrem ise Türkçe, Türkiye'den destek beklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fakir babası. Su ve elektrik istiyoruz. Teröristler elektrik ve suyu kesti. Terör örgütü PKK ve Esed bizi açlığa terk ediyor." dedi.

Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti
Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti
Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti
Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti
Rasulayn'da halk elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Esed rejimi ve YPG/PKK'yı protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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