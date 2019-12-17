Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi
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Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da huzur ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi.

17.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesi'ndeki Rasulayn'da ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi
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