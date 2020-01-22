Rasulayn'da ders başı yapan öğrenciler, okullara dağıtılan sobalarla ısındı

22.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:30

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek Türkiye'nin kontrolüne geçen Resulayn'da, bu hafta eğitim öğretime açılan dört okulda ders başı yapan minikler dağıtılan sobalarla ısındı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, Rasulayn'da görevlendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından önemli eksiklikleri giderildikten sonra 319 Suriyeli öğretmenin görevlendirildiği 45 okuldaki 371 derslikte, 7 bin 222 öğrenci ders başı yaptı. Eğitim için gerekli kitapları, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin diğer bölgelerden temin edilen öğrencilere, kırtasiye, çanta ve giyim yardımları da yapıldı. Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalması nedeniyle eğitim-öğretimden mahrum olan Rasulaynlı çocuklar, yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, soğuk sınıfların ısıtılması için okullarına dağıtılan soba ve yakıtla bir kez daha sevindiler.

SUDKOM koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarından temin edilen 150 soba ve 5 bin 940 litre mazot, ihtiyacı olan okullara dağıtıldı. Resulayn'daki okullara gönderilen 50 soba ve 440 litre yakıtın İnsani Yardım Derneği, 100 soba ve 5 bin 500 litre yakıtın da Molham Yardım Derneği'nden temin edildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA