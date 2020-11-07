Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
07.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:14
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Rasulayn'da yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü