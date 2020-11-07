Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

07.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:14
Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Rasulayn'da yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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