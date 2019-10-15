Rasulayn'da çatışmalar yoğunlaştı
Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.
Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğle saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. - RASULAYN