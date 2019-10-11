11.10.2019 23:36

Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde Türk obüs ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Suriye'nin Rasulayn kentine yoğun ateş altına alındı. Karadan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri de karadan teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Yoğunlaşan saldırılarla Rasulayn'dan yoğun bir şekilde dumanlar yükselmeye başladı.

Çatışma seslerinin arttığı sabah saatlerinde yoğun top atışları da devam ediyor.

Kaynak: İHA