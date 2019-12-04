Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü
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Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü

Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:31
Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü

Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ile terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA
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