Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü
Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
04.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:22
Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. - RESULAYN
Kaynak: İHA
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