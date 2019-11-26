Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
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Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

26.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:09
Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

, YPG/PKK'nın Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattığı bombalı araçlı saldırıda 17 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, 'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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