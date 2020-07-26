Rasulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 5 ölü, 15 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
26.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:44
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. - RASULAYN
Kaynak: İHA