Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi
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Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.

16.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:08
Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.


Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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