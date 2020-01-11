"Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)