Rasulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde göz sağlığı tarama faaliyetleri kapsamında Tel Abyad'ın ardından Rasulayn'da da göz muayenesi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada 79 kişinin göz taramasından geçirildiği, 25 kişiye de gözlük verildiği kaydedildi.