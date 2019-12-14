Rasulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi
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Rasulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi.

14.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:38
Rasulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nin Rasulayn kentinde 79 kişinin göz muayenesinden geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın adresinden yapılan açıklamada, bölgesinde göz sağlığı tarama faaliyetleri kapsamında Tel Abyad'ın ardından Rasulayn'da da göz muayenesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada 79 kişinin göz taramasından geçirildiği, 25 kişiye de gözlük verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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