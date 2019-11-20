Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

20.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA