Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
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Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

20.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:06
Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

(MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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