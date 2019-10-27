Rasulayn bölgesinden acı haber
MSB: "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.
27.10.2019 10:20
MSB: "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA