Rasulayn bölgesinden acı haber

Rasulayn bölgesinden acı haber

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.

27.10.2019 10:20
Rasulayn bölgesinden acı haber

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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