"Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildi"
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"Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.

06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:55

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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