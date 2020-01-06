"Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.
06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:55
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi."
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA