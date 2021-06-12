Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı

Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı Polis, üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın ailesini araştırıyor Gaziantep'te, rastgele girdiği bir sitede bulunan apartmanın 8. katından atlayan genç kız hayatını kaybetti.

Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın ailesini araştırıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, rastgele girdiği bir sitede bulunan apartmanın 8. katından atlayan genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen genç kız Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde rastgele girdiği apartmanın 8. katında bulunan merdiven camından atladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın canız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın cansız bedenini bulan bina sakini Mustafa Bayram, "Geldim nabzına baktım ölmüştü. 17-18 yaşlarındaydı, bu binada oturmuyor, ailesinden de gelen olmadı" dedi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan morga kaldırılan genç kızın kimliği araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul