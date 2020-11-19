Raşit Karabacak kimdir? Raşit Karabacak kaç yaşında, nereli? Raşit Karabacak ölümü!

Hayatına büyük başarılar sığdıran Türk güreşçi Raşit Karabacak kimdir? Raşit Karabacak kaç yaşında, nereli? Raşit Karabacak ölümü!

19 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Türk güreşçi Raşit Karabacak kimdir? Raşit Karabacak kaç yaşında, nereli? Raşit Karabacak ölümü!

RAŞİT KARABACAK KİMDİR?

Reşit Karabacak, 5 Temmuz 1954, Erzurum doğumlu Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başlamıştır. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır. 1983 yılında serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu olan Karabacak 19 Ekim 2020'de Bursa'da kalp rahatsızlığı ile beraber seyreden COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede 66 yaşında vefat etmiştir.

RAŞİT KARABACAK ÖLÜMÜ!

Türk güreşine yaşattığı başarılarla damga vuran camianın önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66. yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Karabacak, bugün Bursa'da kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Koronavirüse yakalanan Karabacak, kalp krizi sebebiyle vefat etti.