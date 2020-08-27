Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında? Rasim Öztekin kavuğu kime devretti?
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Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında? Rasim Öztekin kavuğu kime devretti?

Türk televizyonlarının başarılı oyuncularından Rasim Öztekin, sayısız tiyatro oyununda yer aldı. Usta oyuncu, İstanbul'da doğdu ve eğitimini Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. İşte, Rasim Öztekin biyografisi...

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında? Rasim Öztekin kavuğu kime devretti?
27.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:37

Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosu kavuğunu, uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde yer alan Şevket Çoruh'a devrediyor. Sahne deneyimini Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da edindi. Rasim Öztekin eşi kim?

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında? Rasim Öztekin kavuğu kime devretti?

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte), "Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071' de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 te yine Gani Müjde' nin yazdığı Mehmet Ergen' in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin' le başrolü paylaştı. 2009' un Ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında? Rasim Öztekin kavuğu kime devretti?

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı. 2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

TİYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul'u Satıyorum (1986-87)

Do Juan ile Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Şoruşturma (1998-99) Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008-)

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