Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hangi filmlerde oynadı?

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Rasim Öztekin kimdir, Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli ve Rasim Öztekin hangi filmlerde oynadı merak edildi.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Rasim Öztekin hangi filmlerde oynadı? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin kimdir?

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

ÖLÜMÜ

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021 akşam saatlerinde, tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

ÖDÜLLERİ

• 1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

• 1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

• 2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• 2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

• 2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

• 2011, Yılın Nasrettin Hocası

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Şahları da Vururlar (1980-85)

• Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

• Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)

• Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

• Hayrola Karyola (1985-86)

• Eşek Arıları (1985-86)

• Muzır Müzikal (1986-87)

• İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

• İstanbul'u Satıyorum (1986-87)

• Don Juan İle Madonna (1988-89)

• Soyut Padişah (1989-90)

• Yorgun Matador (1990-91)

• Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

• Güle Güle Godot (1992-93)

• Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

• Haldun Taner Kabare (1997-98)

• Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

• Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

• Fişne Pahçesu (2000-01)

• Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

• Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

• Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

• Uzun Donlu Kişot (2004-05)

• Kiralık Oyun (2005-06)

• Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller

• Muzır Müzikal (1986)

• 2071'de Türkiye (1994)

• Yıldızların Altında (2005)

Filmler

• Baba Parası - 2020

• Dijital Esaret - 2019

• Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

• Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

• Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

• Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

• Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

• Vay Arkadaş - 2010

• Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

• Kanal-İ-Zasyon - 2009

• Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

• Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

• Kapılara Dikkat - 2006

• Balıketi - 2006

• Şans Kapıyı Kırınca - 2004

• Pardon - 2004 (Muzaffer)

• Aktör Eskisi - 2004

• G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

• Bay E - 1995

• Türk Tutkusu - 1994

• Tersine Dünya - 1993

• Kurt Kanunu - 1991

• Arabesk - 1988

• 72. Koğuş - 1987

• Bir Günlük Aşk - 1986

Diziler

• Ev Yapımı - 2020 (Ba?rol oyuncu)

• Görevimiz Komedi - 2018 (Ba?rol oyuncu)

• Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

• İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

• Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

• Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

• Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

• Komedi Türk - 2008

• Eyvah Halam - 2008

• Suç Dosyası - 2007

• Güzel Günler - 2007

• Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

• Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

• Hırsız Polis - 2005

• Dolunay - 2005

• Ev Hali - 2002

• Yeni Hayat - 2001

• Paşa Baba Konağı - 2000

• Kızım Osman - 1998

• Başka İstanbul Yok - 1996

• Boşgezen ve Kalfası - 1995

• Varsayalım İsmail - 1991

• Köşe Dönücü - 1983

• Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

• Eğrisiyle-Doğrusu - 1988