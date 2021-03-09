Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Sanat dünyasını yasa boğam Rasim Öztekin'in ölüm haberi sonrası Rasim Öztekin hakkında detaylar araştırılmaya balandı. Merak edilen konulardan biri de Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı oldu. Peki, Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası hayatı mercek altına alınan Öztekin hakkında Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir gibi konular araştırıldı.

RASİM ÖZTEKİN'İN EŞİ ESRA KAZANCIBAŞI KİMDİR?

Esra Kazancıbaşı Öztekin usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Esra Kazancıbaşı tiyatrocu Rasim Öztekin'le 2005'te ikinci evliliğini yaptı.

Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor. Yazılı basın ve görsel basında değişik görevlerde çalışan Esra Kazancıbaşı Medikal programını hazırlayıp sundu. Birçok ödül kazanan Ezra Kazancıbaşı Öztekin'in 4 kitabı bulunuyor.

Rasim Öztekin'in ilk eşinin ismi Zeynep Aslıhan İsbay'dı. Bu evliliğinden tek çocuğu olan kızı Pelin Öztekin dünyaya geldi. 1987 doğumlu olan Pelin Öztekin 34 yaşında ve BKM oyuncuları arasında.