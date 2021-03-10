RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
10.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:02
USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı