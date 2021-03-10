RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

10.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:02

USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Nükhet Duru Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:03:06. #1.15#
title