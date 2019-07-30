Rasim Ozan Kütahyalı: Suçlamayı asla kabul etmiyorum

BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı 'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı, "Eğer beni savcılık cinayet ile suçlasaydı, bu suçlamadan daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir. Benim hassas olduğum bir konudur. Çok adaletsiz bir suçlamadır, ona öfkeliyim. Yüce yargımızdan adalet talep ediyorum. Suçlamayı asla kabul etmiyorum" dedi.

"ÇOK ADALETSİZ BİR SUÇLAMADIR, ONA ÖFKELİYİM"

Rasim Ozan Kütahyalı avukatı Esennur Ezgi ile 19 Temmuz'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde giderek ifade verdi. Kütahyalı ifadesinde, "Programda bana bir şaka yapılmıştı. Ahmet Çakar 'ben bir çıkayım Rasim'i kusturayım' dedi. Ben de o sırada dışarıdaydım. Etrafıma bir sürü arkadaşım toplandı. O sırada Ekşi Sözlük'te böyle bir şey duymuşlar. Onu bana söylediler. Sonradan ekranda bunu söyledim. Hiç bir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim, kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm. Benim özellikle Bosna'ya ve Boşnaklara karşı özel sempatim vardır. Hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna'dır, Bosna tarihini ve Aliya İzzetbegoviç'in hayatını gün gün bilen bir insanım. Bu olaydan sonra kendime çok kızdığım için özellikle Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi'ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm. Bilakis Boşnak kardeşlerimizin sevgisi ile karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayet ile suçlasaydı, bu suçlamadan daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir. Benim hassas olduğum bir konudur. Çok adaletsiz bir suçlamadır, ona öfkeliyim" dedi.

"BENİM BURADA KÖTÜ NİYETİM OLMADIĞINI BOŞNAK KARDEŞLERİM BİLİYORLAR"

Kütahyalı, "Olayın şahitleri Sinan Engin, Ahmet Çakar, Ertem Şener, Abdulkerim Durmaz'dır. Sinan Engin'in mahkeme aşamasında tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Sayın mahkeme hakimi ısrarla dinlemek istemiyor. Hakim bey benim avukatıma, 'Benim Rasim'e vereceğim ceza kafamda bellidir Rasim gelsin' demiş. Bu durumun adaletsizliğini ifade etmek istiyorum. Ben siyasi sebeplerle bana düşmanlığı anladım ama lütfen bu işe Boşnak Halkını karıştırmasınlar. Benim burada kötü niyetim olmadığını Boşnak kardeşlerim biliyorlar. Siyasi düşmanlığı anlarım ve saygı da duyarım ama bu düşmanlığa Boşnak kardeşlerimizi vasıta kılmalarını ahlaka ve adalete aykırı buluyorum." diye konuştu.

"YARGIMIZDAN ADALET TALEP EDİYORUM. SUÇLAMAYI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Kütahyalı savunmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de nefret suçu sözünü popülerleştirmiş bir gazeteciyim. Benim hakkımda olmadık yerden bir suçlama olduğu için çok tepkiliyim. Bana her şey söylenebilir ama ırkçılık suçlaması yapılamaz. Benim sözlerimde kasıt olmadığını her adaletli insan görecektir. Benimki sadece bir ekran kazasıdır. Sinan Engin'in dinlenmesini özellikle istiyorum. Çünkü savcılıkta da Sinan Engin dinlenmemiştir. Abdulkerim Durmaz, Ertem Şener ve Ahmet Çakar'ın da dinlenmesini talep ediyorum. Yüce yargımızdan adalet talep ediyorum. Suçlamayı asla kabul etmiyorum."

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi de 19 Temmuz'da Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi.



Kaynak: DHA

- İstanbul