Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli, gazeteci mi?

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RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı 30 Nisan 1981, İzmir doğumlu Türk köşe yazarı ve televizyoncu.

Eski Taraf gazetesi yazarıdır.

Şimdi ise Takvim ve Sabah gazetesinin Pazar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe'de yorumculuk yapmıştır.

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumcudur.

Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.

Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu.

Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti.

Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü.

Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Özel hayatı

Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, fakat ikinci sınıftan ayrıldı.

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evliğinden o Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.