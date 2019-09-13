Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.09.2019 12:15
Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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