RASİM KOÇAL CADDESİNDE KALDIRM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

RASİM KOÇAL CADDESİNDE KALDIRM ÇALIŞMASI BAŞLATILDIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla kısa bir süre önce asfaltlanan ve güzel bir görünüme kavuşan Rasim Koçal Caddesinde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

RASİM KOÇAL CADDESİNDE KALDIRM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla kısa bir süre önce asfaltlanan ve güzel bir görünüme kavuşan Rasim Koçal Caddesinde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Atatürk Bulvarı'ndan başlayan ve Çağatay Sokağa kadar devam edecek olan çalışmalarda cadde üzerinde karşılıklı olarak kaldırımlar yenilenecek. Yaklaşık 1500 m2 olacak çalışmalar sonrasında cadde üzerinde yayalar daha rahat hareket etme imkanı bulabilecekler.

Kaynak: Habermetre