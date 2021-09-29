Raşid el-Gannuşi, istifaların Nahda'yı kendini geliştirmeye ittiğini söyledi Açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, istifaların hareketi etkilediğini, kendini geliştirmeye ittiğini ve uzlaşma kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.

Gannuşi, Nahda'daki istifalar hakkında Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Şüphesiz hareketi ve uyumunu etkileyen bu istifalar konusunda derin üzüntü duyuyorum." dedi.

Hareketin istifa edenlere onlarca yıldır yatırım uyguladığını hatırlatan Gannuşi, "Bu kardeşler yıl sonundan önce yapılacak konferansta diyalog ve ara çözümler aramanın mümkün olmasına rağmen istifalarını duyurmakta hızlı davrandılar ancak takdir onların." ifadesini kullandı.

Gannuşi, "Bu istifalar bizi, kurumlarımızı, hareket içindeki tüm eğilimler için bir diyalog ve entegrasyon alanı haline getirmeye itiyor ve uzlaşma kapısı her zaman açık." diyerek, Nahda'nın demokratik tecrübeyi korumaya ve bozulmayı durdurmaya çalışan tüm ulusal faaliyetlerle sorumluluk alarak etkileşim içinde olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesi kararlarına ilişkin Gannuşi, şunları söyledi:

"Profesör Kays Said, istisnai kararları ilan ettiğinde anayasal işleyişe saygı duyacağını açıkladı ancak daha sonra bunu ihlal etti. Parlamentonun askıya alınmasının bir ay süreyle olacağını açıkladı ancak daha sonra süresiz olarak askıya aldı. Bu anayasaya aykırıdır ve cumhurbaşkanlığı ile aynı şartlarda seçilmiş ve aynı meşruiyete sahip egemen bir kurumu etkiler."

Gannuşi "anayasaya ve halkın iradesine karşı bir darbeyi temsil eden anayasaya aykırı tüm olağanüstü kararları geri çekmesi, diyalog ve ortaklığa kapı açması" çağrısında bulundu.

Bazı sosyal paylaşım ağlarında, yetkilerini devrettiği yönündeki paylaşımlara da değinen Gannuşi, "Meclis Başkanlığı bağlı olduğum bir sıfat. Bu durum halk tarafından seçilen milletvekillerinin oylamasının bir sonucu ve ancak onlar benden bu sıfatı alabilirler." ifadesini kullandı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.