Raşid Dostum'un Kabil'e Dönüşünde Patlama: En Az 10 Ölü

– Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı General Raşid Dostum'un ülkeye geri dönüşünden kısa bir sonra, Dostum'un uçağının indiği havalimanında gerçekleşen patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de, bir yıldan uzun süredir sürgünde olan Dostum, Pazar günü görevine devam etmek için Kabil'e döndü. Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın inişinden kısa bir süre sonra Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Najib Danish, patlamanın bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu söyledi. Bakan, Dostum'un yara almadan kurtulduğu patlamada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Patlamanın havalimanı girişine yakın bir bölgede gerçekleştiğini söyleyen Kabil polis sözcüsü Hashmat Stanekzai, dokuz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Patlama, Dostum'un araç konvoyu havaalanını terk ettikten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Afganistanlı bir yetkili de, Dostum'un Türkiye'den Kabil'e Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimler için geri döndüğünü söyledi. - İstanbul